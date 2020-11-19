При пожаре в Новороссийске погиб мужчина

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19 ноября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

СУ СКР по Краснодарскому краю

Вечером 18 ноября в посёлке Убых в районе Новороссийска загорелся одноэтажный дом на улице Пасечной. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных.



Прибывшие на место специалисты справились с огнём и на пепелище обнаружили тело 46-летнего хозяина дома. В краевом СУ СКР предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём. При этом пресс-служба ГУ МЧС по краю сообщила, что дом был не эксплуатируемый.



Общая площадь пожара составила восемьдесят квадратных метров. Пожарные боролись с огнём около полутора часов. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.