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Аргументы Недели Происшествия 13+

В городе Уяр Красноярского края сгорел дом, при пожаре погибли пятеро детей и один взрослый

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, РИА Новости

В городе Уяр Красноярского края сгорел дом, при пожаре погибли пятеро детей и один взрослый
фото: pixabay.com

Пятеро детей и один взрослый человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Уяр Красноярского края. Возгорание произошло в деревянном доме по улице Сурикова районного центра в ночь на среду, 18 ноября.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 01:10 по местному времени. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились продуктами горения и скончались.
Для тушения пожара привлекались 23 человека и семь единиц техники.
Причину возгорания установят дознаватели.

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