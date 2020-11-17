В городе Уяр Красноярского края сгорел дом, при пожаре погибли пятеро детей и один взрослый

Пятеро детей и один взрослый человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Уяр Красноярского края. Возгорание произошло в деревянном доме по улице Сурикова районного центра в ночь на среду, 18 ноября.
Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 01:10 по местному времени. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились продуктами горения и скончались. Для тушения пожара привлекались 23 человека и семь единиц техники. Причину возгорания установят дознаватели.
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