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В Калининграде водитель на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка. Есть пострадавшие

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Калининграде водитель на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка. Есть пострадавшие
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Калининградской области водитель на кроссовере KIA  въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района. В результате наезда пострадали восемь человек. На месте ДТП работают медики скорой помощи и полиция.

Сначала руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ Светлана Поставничая сообщили о трех пострадавших. Одной женщине стало плохо с сердцем. Два мужчины получили травмы ног. Их госпитализируют с переломами. Позже стало известно, что пострадали восемь человек. Как сообщила директор калининградской региональной телекомпании "Каскад" Ольга Волкова, пострадала съёмочная группа. Всех пострадавших увезли в больницу.

По предварительной версии полиции, 79-летний владелец внедорожника перепутал педали, въехал в группу людей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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