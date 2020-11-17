В Калининграде водитель на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка. Есть пострадавшие
17 ноября 2020, 18:30[ «Аргументы Недели» ]
В Калининградской области водитель на кроссовере KIA въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района. В результате наезда пострадали восемь человек. На месте ДТП работают медики скорой помощи и полиция.
Сначала руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ Светлана Поставничая сообщили о трех пострадавших. Одной женщине стало плохо с сердцем. Два мужчины получили травмы ног. Их госпитализируют с переломами. Позже стало известно, что пострадали восемь человек. Как сообщила директор калининградской региональной телекомпании "Каскад" Ольга Волкова, пострадала съёмочная группа. Всех пострадавших увезли в больницу.
По предварительной версии полиции, 79-летний владелец внедорожника перепутал педали, въехал в группу людей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
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