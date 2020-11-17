В районе Новороссийска ввели ЧС из-за авиабомбы

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17 ноября 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: НОВОРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОИСКОВЫХ РАБОТ

Глава администрации Новороссийска Игорь Дяченко ввёл режим ЧС в районе села Южная Озереевка.



Связана такая мера с тем, что на территории нашли неразорвавшуюся немецкую фугасную авиабомбу весом в двести пятьдесят килограмм. Эксперты считают, что она лежит здесь со времён ВОВ.



В ходе проведения поисковых работ в горно-лесистой местности снаряд обнаружили в трёхстах метрах от проезжей части, в лесу. Более того, неподалёку располагается нефтепровод "Тенгиз-Новороссийск", что увеличивает риск для местных жителей в разы.



Не уничтожить, не перевезти бомбу на данный момент не представляется возможным, в связи с чем власти поручили полицейским и спасателям быть готовыми к эвакуации жителей.