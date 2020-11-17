Водитель погиб при падении внедорожника в Москву-реку рядом с Храмом Христа Спасителя
17 ноября 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Возле Храма Христа Спасителя в центре столицы внедорожник упал в Москву-реку. Согласно последней информации представителя экстренных служб, водитель автомобиля в результате случившегося погиб.
Предварительно установлено, что внедорожник пробил ограждение, после чего упал в Москву-реку неподалеку от Храма Христа Спасителя.
В экстренных службах Москвы уточнили, что машина находится примерно в 25 метрах от берега. Сейчас водолазы пытаются найти в воде тело погибшего водителя. Все обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.
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