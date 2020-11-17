В Хабаровске задержали священника из-за «фургальских» протестов
17 ноября 2020, 12:57[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Хабаровская полиция задержала протоиерея Андрея Винарского в связи с акцией в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, прошедшей 9 сентября.
По данным ОВД-Инфо, священника доставили в 4-1 отдел полиции.
Известно также, что у задержанного изъяли мобильный телефон, в настоящее время с ним нет связи.
Ранее, напомним, суд в Хабаровске арестовал журналиста издания «Арсентьевские вести» Антона Курдюмова на семь суток. Кроме того, активист Владимир Гретченко, согласно решению суда, должен выплатить штраф размером в 25 тысяч рублей.
Оба они задержаны в связи с акциями в поддержку бывшего губернатора.
Ранее стало известно, что суд во Владивостоке назначил 10 суток ареста Ростиславу Смоленскому. Его задержали вчера на трассе после сбора подписей за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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