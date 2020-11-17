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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Хабаровске задержали священника из-за «фургальских» протестов

, 12:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске задержали священника из-за «фургальских» протестов

Хабаровская полиция задержала протоиерея Андрея Винарского в связи с акцией в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, прошедшей 9 сентября.

 

По данным ОВД-Инфо, священника доставили в 4-1 отдел полиции.

Известно также, что у задержанного изъяли мобильный телефон, в настоящее время с ним нет связи.

Ранее, напомним, суд в Хабаровске арестовал  журналиста издания «Арсентьевские вести» Антона Курдюмова на семь суток. Кроме того, активист Владимир Гретченко, согласно решению суда, должен выплатить штраф размером в 25 тысяч рублей.

Оба они задержаны в связи с акциями в поддержку бывшего губернатора.

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке назначил 10 суток ареста Ростиславу Смоленскому. Его задержали вчера на трассе после сбора подписей за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

ИЛ