В Тверской области легковушка «влетела» под полуприцеп грузовика

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17 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Афанасий Бизнес

разбитая машина, pixabay.com

Утром во вторник, 17 ноября, в Торжокском районе Тверской области столкнулись грузовик и легковушка. Согласно последней информации, регионального управления ГИБДД, иномарка "влетела" под крупную машину.

Авария случилась на 241-м километре федеральной трассы М10 "Россия". Водитель легкового автомобиля – 43-летняя женщина – врезался в грузовик КамАЗ, который следовал в попутном направлении. Передняя часть легковой машины буквально влетела под полуприцеп грузовика, поворачивавшего на парковку.

Виновница дорожной аварии получила травмы. Ее жизни в настоящий момент ничто не угрожает.