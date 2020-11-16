Во Владимирской области в результате схода поезда с рельсов погиб человек. Площадь разлива мазута - более 12 тысяч кв. метров

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16 ноября 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия с сайта МЧС

Стали известны последствия схода грузового поезда во Владимирской области. В результате железнодорожной катастрофы погиб один человек. Дорожный мастер, которому был 51 год, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчина был извлечен из-под вагонов. Он находился в тяжелом состоянии. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 17.32 мск площадь разлива нефтепродуктов составляла 12,5 тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают 96 человек и 27 единиц техники.

Установлено, что грузовой поезд №2617 шел со со станции Зелецино Нижегородской области в город Высоцк Ленинградской области. Во Владимирской области на 238 километре, на перегоне Камешки - Новки, с рельсов сошли 30 из 54 грузовых вагонов. Разлив мазута произошел из шести цистерн.