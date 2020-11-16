В Тульской области пропала 13-летняя девочка Лена Савина
16 ноября 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
В Тульской области в деревне Любички Заокского района пропала 13-летняя Елена Савина. 15 ноября Лена ночью ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась. О судьбе подростка ничего неизвестно.
К поискам девочки подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы Елены Савиной: рост 160 см, нормального телосложения, зеленые глаза, рыжие вьющиеся до плеч волосы. Была одета: серебристое пальто-пуховик до колен, синие джинсы белые кроссовки.
Местные СМИ пишут, что Лена может находиться как в деревне Любички, так и в Туле. Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят сообщить в полицию или волонтерам.
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