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В Тульской области пропала 13-летняя девочка Лена Савина

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Тульской области пропала 13-летняя девочка Лена Савина
Лена Савина

В Тульской области в деревне Любички Заокского района пропала 13-летняя Елена Савина. 15 ноября Лена ночью ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась. О судьбе подростка ничего неизвестно.

К поискам девочки подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Елены Савиной:  рост 160 см, нормального телосложения, зеленые глаза, рыжие вьющиеся до плеч волосы. Была одета: серебристое пальто-пуховик до колен, синие джинсы белые кроссовки.

Местные СМИ пишут, что Лена может находиться как в деревне Любички, так и в Туле. Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят сообщить в полицию или волонтерам.

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