Пожар произошел в частном доме престарелых в Подмосковье

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15 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: vk.com/mchs_mo

В Московской области в воскресенье, 15 ноября, утром пожар произошел в частном доме престарелых, в котором проживают 50 постояльцев, в том числе лежачие.

В МЧС поступил сигнал о возгорании в социальном учреждении, находящемся в деревне Супонево Щелковского района.

Спасатели оперативно эвакуировали 60 человек - 50 постояльцев и 10 работников дома престарелых.

Предварительно установлено, что в ванной комнате на мансарде трехэтажного здания, в котором обустроен частный пансионат для пожилых людей, загорелась пластиковая обшивка стен и потолка. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание потушено.

Как отмечают подмосковные огнеборцы, пожилые люди в результате ухудшающегося физического и эмоционального состояния являются одной из наиболее подверженной пожарным рискам групп населения, так как у них обычно появляются проблемы со зрением и со слухом, снижены восприятия запахов, а также им свойственны ограничения подвижности и проблемы вестибулярного аппарата. Каждое из этих заболеваний приводит к тому, что человек становится более подвержен опасностям при пожаре.