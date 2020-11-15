ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Пожар произошел в частном доме престарелых в Подмосковье

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар произошел в частном доме престарелых в Подмосковье
фото: vk.com/mchs_mo

В Московской области в воскресенье, 15 ноября, утром пожар произошел в частном доме престарелых, в котором проживают 50 постояльцев, в том числе лежачие.

В МЧС поступил сигнал о возгорании в социальном учреждении, находящемся в деревне Супонево Щелковского района.
Спасатели оперативно эвакуировали 60 человек - 50 постояльцев и 10 работников дома престарелых.

Предварительно установлено, что в ванной комнате на мансарде трехэтажного здания, в котором обустроен частный пансионат для пожилых людей, загорелась пластиковая обшивка стен и потолка. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание потушено.

Как отмечают подмосковные огнеборцы, пожилые люди в результате ухудшающегося физического и эмоционального состояния являются одной из наиболее подверженной пожарным рискам групп населения, так как у них обычно появляются проблемы со зрением и со слухом, снижены восприятия запахов, а также им свойственны ограничения подвижности и проблемы вестибулярного аппарата. Каждое из этих заболеваний приводит к тому, что человек становится более подвержен опасностям при пожаре.

ИЧ

Экономика

Смогут ли российские банки в ближайшее время поднять ставки по вкладам

Смогут ли российские банки в ближайшее время поднять ставки по вкладам

Крупные российские банки держат ставки по вкладам максимум 4,42%. По мнению банковский аналитиков, подрасти ставки могут не ранее второго квартала 2021 года. На ставки может появлиять ситуация с коронавирусом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью