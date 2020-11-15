Хабаровского пранкера задержали по подозрению в убийстве

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15 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Блогер-пранкер Кирилл Панов (на фото) из Комсомольска-на-Амуре застрелил горожанина в подъезде жилого дома.

Согласно предварительной информации, блогер пытался успокоить шумевшую в подъезде компанию. Сначала он распылил газовый баллончик, что возымело обратный эффект – те, кого Панов пытался утихомирить, избили его. Тогда разозлившийся пранкер взялся за травмат.

Он вернулся в свою квартиру, взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову одному из обидчиков. 35-летний пострадавший скончался на месте, не дождавшись помощи медиков. Сам стрелявший был задержан.

- Это преступление однозначно не квалифицируется как самооборона, поскольку у него не было пистолета при себе, когда его били - он специально за ним сходил. Возбудили дело по статье 105 ч.1 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», - сообщает DVHAB, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.