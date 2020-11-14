Двое рабочих пострадали в Москве при взрыве газа в колодце
14 ноября 2020, 12:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На юго-западе Москвы двое рабочих пострадали при взрыве газа, который скопился в колодце. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 14 ноября, источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел у дома 15 на улице Бутлерова. Установлено, что мужчины проводили работы в колодце. Из-за скопившегося там газа случился взрыв, вследствие чего рабочие пострадали. В настоящий момент их осматривают вызванные медики.
Уточняется, что возгорания после взрыва не зафиксировано. Обстановка на месте происшествия спокойная.
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