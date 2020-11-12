В Дзержинском без отопления остались почти 40 домов, школа и детсад
12 ноября 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]
Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском без горячей воды и отопления остались почти 40 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и детский центр творчества.
Сегодня днем по улице Томилинская в районе дома 14 в Дзержинском в результате прорыва трубы горячего водоснабжения произошел разлив кипятка на проезжую часть. Четверо детей, которые переходили дорогу, получили термические ожоги. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр.
Ориентировочное время подачи горячей воды и восстановления теплоснабжения — около 23.00 мск.
Все виновные в прорыве трубы горячего водоснабжения понесут наказание. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева. Проверку в связи с прорывом трубы проводит Люберецкая городская прокуратура.
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