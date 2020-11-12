В Хабаровске снова задержали журналистов

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12 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Корреспондента сайта Activatica Екатерину Бияк правоохранители попросили проехать с ними в отдел полиции, поскольку она якобы участвовали в сентябрьском шествии в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Вместе с ней задержан YouTube-блогер Борис Жирнов.

Оба были задержаны в центре Хабаровска, на площади Ленина, напротив здания регионального правительства. Их повезли в то же отделение, где находится ранее задержанный блогер Дмитрий Хетагуров.

По словам полицейских, Бияк не только освещала акцию, но и участвовала в ней. К задержанным в отдел полиции прибыл адвокат ОВД-Инфо Андрей Битюцкий.

Напомним, что после ареста экс-главы региона Сергея Фургала 9 июля в Хабаровске, а потом и по всей стране началась волна митингов и акций протестов в поддержку бывшего чиновника. На этой волне появилось много блогеров, освещающих протесты. Один из пример таких блогеров – Александр Каян, хабаровский депутат и автор канала «Злой Дальневосточник». Он не скрывает, что канал начал приносить прибыль после того, как он начал писать на тему протестов и всего, что связано с ситуацией вокруг Фургала, однако называть сумму, полученную за монетизацию канала начиная 9 июля он не стал, не ответив на соответствующий вопрос в эфира радио «КП – Хабаровск».