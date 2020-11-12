Житель Хабаровского края вырастил дома более 300 кустов конопли

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12 ноября 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Восемь лет колонии может получить житель Комсомольска-на-Амуре за то, что высадил на собственном приусадебном участке 336 кустов растений конопли.

55-летний дальневосточник задержан по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере, а также о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Следователи выяснили, что в период с 2018 по 2020 годы комсомольчанин высадил семена конопли и занимался их культивацией. Преступная деятельность его была пресечена в начале августа.

Уголовное дело уже направлено в суд. Максимальным наказанием, которое может получить арестованный, является лишение свободы на срок до восьми лет.