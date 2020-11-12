Ещё пятеро жителей Кубани стали жертвами COVID-19

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12 ноября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае зафиксировано пять смертей от коронавируса. Летальный случай произошёл и в краевой столице.



В Красноармейскую ЦРБ в тяжёлом состоянии доставили 50-летнюю жительницу Славянского района. На фоне коронавируса у женщины развилась пневмония, в связи с чем её перевели на ИВЛ. Пациентка мучалась кардиосклерозом.



83-летняя жительница Тихорецкого района умерла в местной ЦРБ. Коронавирус у женщины повлёк за собой развитие пневмонии, пациентка пребывала в тяжёлом состоянии. Погибшая страдала болезнями сердца и почек.



В Афипской РБ Северской ЦРБ скончались двое мужчин — 81 и 85-летние пациенты с подтверждённым коронавирусом и пневмонией. У обоих были сопутствующие заболевания.



Краевой оперштаб сообщил о смерти во второй ККБ Краснодара. В учреждении скончалась 62-летняя женщина с пневмонией и коронавирусом. Пациентка находилась на ИВЛ. Погибшая страдала сопутствующими заболеваниями.