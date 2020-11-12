Полиция: На Кубани пьяный водитель без прав устроил ДТП

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12 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края пьяный водитель отечественного автомобиля устроил ДТП, в котором пострадали ещё три машины, — сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД.



Авария случилась на трассе одиннадцатого ноября. По предварительной информации, 27-летний водитель "девятки" выехал на "встречку" и столкнулся с "Фиатом", "Шестёркой" и "Приорой". Более того, как сообщили в полиции, у пьяного водителя даже не было прав. Он выжил, но пострадал, остальные же участники ДТП травм не получили.



Как сообщали "Аргументы Недели", ранее авария с участием четырёх машин также произошла на трассе Джубга-Сочи. Виновным очевидцы считают КамАЗ.