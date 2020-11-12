В Хабаровске после суда задержали блогера в связи с акцией в поддержку Фургала

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12 ноября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске был задержан блогер Дмитрий Хетагуров, сразу после того, как он вышел из здания Краснофлотского районного суда Хабаровска, где ему присудили сутки ареста по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов на шествии 12 сентября.

Сутки ареста были зачтены блогеру за счет времени, которое он провели в отделении полиции. За день до этого его задержали во время съемок одиночного пикета, затем отвезли в отделение полиции и оставили на ночь до заседании суда.

В настоящее время Хегатуров находится в четвертом отделе полиции. К нему выехала адвокат от ОВД-Инфо Наталья Супонькина.

Напомним, что начиная с 11 июля в разных городах страны проходят акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств 15-летней давности. В начале сентября ему был продлен арест на три месяца.