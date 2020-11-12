Коллегия присяжных в Краснодаре вынесла вердикт двум подсудимым

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12 ноября 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде огласила вердикт двум краснодарцам. Их обвиняют в убийстве и разбое. Кроме того, двум 38-летним жителям краевого центра вменяют мошенничество и похищение документов.



Установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемые попросили знакомого отвезти их в Приморско-Ахтарский район. На одной из баз отдыха Приморско-Ахтарска мужчины напали на водителя прямо в машине. Один из фигурантов нанёс потерпевшему не менее семи ударов ножом в область груди и живота, в то время как его подельник душил водителя удавкой, — сообщает краевой следственный комитет.



Труп подсудимые спрятали в лесу, а автомобиль "Mazda" и личные вещи погибшего забрали себе. Документы покойника один из злоумышленников сжёг, чтобы скрыть следы преступления.



Кроме того, судом установлено, что один из обвиняемых два года притворялся представителем ООО «Грин Лайф» и обманул около тридцати граждан на шестьсот тысяч рублей.



По информации пресс-службы краевого суда, 26 ноября состоятся прения сторон по обсуждению последствий вердикта. Двум фигурантам может грозить от двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.