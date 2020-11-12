В Сочи турист едва не погиб после прыжка на водопадах

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи мужчина прыгнул "рыбкой" в Змейковские водопады и едва не погиб. Инцидент произошёл вчера, одиннадцатого ноября.



Очевидцы сообщают, что в результате прыжка турист ударился о дно и травмировал позвоночник. Его госпитализировали.



Комментаторы в социальных сетях поразились легкомыслию мужчины и отметили, что такой случай — не новость, однако "на чужих ошибках никто учиться не хочет".