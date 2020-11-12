На Кубани пожилой мужчина попал под колёса поезда

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12 ноября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

tutu.ru

Вечером 11 ноября на жд станции в станице Саратовской 60-летний мужчина попытался пролезть под вагоном грузового поезда.



В линейном отделе полиции на транспорте рассказали, что пострадавший, пытаясь проползти под вагоном, попал под его колёса, когда тот внезапно двинулся. Задело ногу, мужчину доставили в первую ККБ. К счастью, обошлось без ампутации.



В полиции напомнили о необходимости переходить жд пути только в отведённых для этого местах.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в районе Новороссийска автомобиль во время гонок врезался в скалу.