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Аргументы Недели Происшествия 13+

На Кубани пожилой мужчина попал под колёса поезда

, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани пожилой мужчина попал под колёса поезда
tutu.ru

Вечером 11 ноября на жд станции в станице Саратовской 60-летний мужчина попытался пролезть под вагоном грузового поезда.

В линейном отделе полиции на транспорте рассказали, что пострадавший, пытаясь проползти под вагоном, попал под его колёса, когда тот внезапно двинулся. Задело ногу, мужчину доставили в первую ККБ. К счастью, обошлось без ампутации.

В полиции напомнили о необходимости переходить жд пути только в отведённых для этого местах.

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