10 суток ареста назначено водителю «Фургаломобиля»

11 ноября 2020, 14:17[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Суд во Владивостоке назначил 10 суток ареста Ростиславу Смоленскому.
Когда Смоленского утром вели в суд, он успел сообщить корреспонденту Activatica, что в отделе его избивал замначальника.
Причиной составления протокола стал ароматизатор в салоне автомобиля. По мнению правоохранителей, он был изображен в форме «Квадрата Сварога», который признали символом запрещенного экстремистского сообщества «Северное братство».
Адвокаты арестованного настаивают на том, что символ в его машине не соответствовал запрещенному судом, а эти ароматизаторы находятся в свободной продаже в супермаркетах.
Напомним, что водитель «Фургаломобиля» приехал из Хабаровска во Владивосток для участия в сборе подписей в поддержку арестованного бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.
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