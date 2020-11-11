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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Краснодарском крае произошла массовая драка из-за девушки

, 13:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае произошла массовая драка из-за девушки
ognikubani.ru

В Кропоткине около магазина "Светофор" на улице Московской завязалась потасовка с несколькими участниками. По версии издания "Огни Кубани", драка произошла из-за девушки.

По словам очевидца, который опубликовал видео с места событий, участники драки использовали биты и газовые баллончики. В полиции сообщили, что все "драчуны" задержаны. Шесть пострадавших госпитализировали, у двоих серьёзные повреждения.

Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о драке в магазине в Краснодаре. "Не так посмотрел", - объяснил свои мотивы напавший с ножом на человека 23-летний местный житель. 

Kub