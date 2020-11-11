Сотрудников Новороссийского МЧС подозревают в мошенничестве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 ноября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В Новороссийске следователями возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников МЧС.



Фигурантов — 39-летнего старшего дознавателя и 25-летнего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы краевого ведомства подозревают в мошенничестве.



Как считают следователи, подозреваемые расследовали пожар в жилом доме в посёлке Гайдук, который произошёл в конце сентября. Сотрудники СК утверждают, что старший дознаватель сообщил дочери одной из жительниц, будто очаг возгорания находился в квартире её матери. При этом фигурант пообещал "решить вопрос" с пожарно-технической экспертизой за взятку в триста тысяч рублей, — сообщает краевое СУ СКР. Женщина доложила о предложении в полицию.



По информации правоохранителей, седьмого октября 25-летний предполагаемый подельник инициатора получил взятку и был, совместно со вторым подозреваемым, задержан сотрудниками ФСБ.



Сейчас следователь ходатайствует о заключении сотрудников МЧС под стражу.