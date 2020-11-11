В Казахстане произошло ЧП с пассажирским самолетом рейса Атырау - Нур-Султан
11 ноября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]
В Казахстане во вторник, 10 ноября, вечером произошло ЧП с пассажирским самолетом рейса Атырау - Нур-Султан. Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц (гусей или уток) после вылета из города Атырау в Нур-Султан.
Авиалайнер благополучно вернулся в аэропорт вылета. Пострадавших в результате авиапроисшествия нет.
Представители авиакомпании SCAT рассказали, что после вылета самолета, в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц. Командир самолета Иван Карпович принял решение о возвращении авиалайнера в порт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно.
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