Села Хабаровского края оказались в транспортной изоляции

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11 ноября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Регулярная транспортная блокада из-за ледостава снова лишила жителей сел в Хабаровском крае возможности передвижения между населенными пунктами.

Навигация на Амуре официально закрыта и теперь жителям двух крупных сел – Тыр и Тахта – предстоит дождаться, когда по руслу Амура будет открыт «зимник», который официально работает около двух месяцев, сообщает "Алло, район".

- Считайте: 25 октября последний «Метеор» до Комсомольска-на-Амуре поднимается, и мы оторваны до декабря, пока не откроют ледовую переправу. А в феврале-марте уже закрываем, - посетовала глава села Тыр Людмила Мельникова.

В период «распутицы», как называют его сами селяне, до «большой земли» приходится добираться кто как может. Ближайшее к Тыру село, из которого можно выехать на автомобильную трассу Николаевск-на-Амуре – Селихино, это Сусанино.

- Раньше хоть вертолет давали: два раза в неделю был пассажирский вертолет, он вывозил нас до Богородского. Сейчас этого нет. Когда распутица, каждый вынужден добираться, кто как может: кто-то на «Буране» на свой страх и риск, кто-то пешком 30 километров до Сусанино, - рассказала Людмила Мельникова.

Между тем, еще десять лет назад у жителей села Тыр была надежда на то, что транспортная изолированность будет устранена. Соответствующий пункт о постройк 24 километров дороги от Тыра до николаевской трассы был прописан в программе социально-экономического развития Хабаровского края.

- Фотопланы даже делали, но так ничего и не реализовали. Тогда не сделали, а сейчас тем более - очень затратно, а потянуть сами такой масштаб мы не можем, - рассказала Людмила Мельникова.

В соседнем селе Тахта до николаевской трассы 64 километра, но половину пути для своих нужд пробила горнорудная компания, которая работает в Николаевском районе.

Жители Тахты просят хотя бы прорубить им «направление», ведь и продукты завозить необходимо, и выбраться «на матерки» в случае чего также надо. Примечательно, что из-за отсутствия дорог, в том числе, глава Тахты в этом году еще ни разу не был ни в райцентре Богородском, ни тем более, в Хабаровске.