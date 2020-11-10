Жителя Казани лишили водительских прав за пьяную езду на электросамокате

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 ноября 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

самокат, фото: pixabay.com

Мировой суд Московского района Казани постановил лишить водительского удостоверения 54-летнего мужчину, признав его виновным в управлении электросамокатом в нетрезвом виде.

В августе 2020 года виляющего из стороны в сторону на проезжей части казанца на электросамокате остановили инспекторы Мужчина был сильно пьян и не имел документов, разрешающих управлять данным транспортным средством. Мощность самоката составляла 600 ватт, тем самым он подпадает под определение мопеда.

Так как от медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол. Казанец был уверен, что поскольку ехал за рулем самоката, а не машины, лишать его водительских прав нельзя.

Мировой суд Московского района Казани встал на сторону Госавтоинспекции. Мужчина обязан сдать удостоверение и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.