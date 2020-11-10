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Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Новороссийском нашли останки повешенного человека

, 14:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под Новороссийском нашли останки повешенного человека
@ruvirina

На прошедших выходных неподалёку от горы Семиглавой в Новороссийске нашли висящее на дерево тело мужчины.

Останки были уже мумифицированы, однако удалось установить, что погибшему было не менее 30-40 лет. Сейчас следователи пытаются установить личность человека, — сообщает "Новая Газета".

Ранее "Аргументы Недели" сообщали  о том, что также в Новороссийске нашли мёртвым в ущелье пропавшего 37-летнего мужчину. 

Kub