Под Новороссийском нашли останки повешенного человека

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10 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@ruvirina

На прошедших выходных неподалёку от горы Семиглавой в Новороссийске нашли висящее на дерево тело мужчины.



Останки были уже мумифицированы, однако удалось установить, что погибшему было не менее 30-40 лет. Сейчас следователи пытаются установить личность человека, — сообщает "Новая Газета".



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что также в Новороссийске нашли мёртвым в ущелье пропавшего 37-летнего мужчину.