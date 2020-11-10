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Горящий на юго-востоке Москвы ангар обрушился

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Горящий на юго-востоке Москвы ангар обрушился
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Днем во вторник, 10 ноября, стало известно, что ангар на юго-востоке Москвы, где ранее вспыхнул пожар, обрушился по всей площади. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники ГУ МЧС.

Согласно последним данным ведомства, спасены были четыре человека. Есть информация о том, что речь идет об ангаре, расположенном на территории склада в 3-м Угрешском проезде в столице. Столб огня поднялся на высоту не менее 10 метров.

Свидетели утверждают, что слышали в полыхающем ангаре несколько взрывов. Не исключено, что там могут находиться газовые баллоны.

ЕТ

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