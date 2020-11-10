Горящий на юго-востоке Москвы ангар обрушился

10 ноября 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем во вторник, 10 ноября, стало известно, что ангар на юго-востоке Москвы, где ранее вспыхнул пожар, обрушился по всей площади. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники ГУ МЧС.
Согласно последним данным ведомства, спасены были четыре человека. Есть информация о том, что речь идет об ангаре, расположенном на территории склада в 3-м Угрешском проезде в столице. Столб огня поднялся на высоту не менее 10 метров.
Свидетели утверждают, что слышали в полыхающем ангаре несколько взрывов. Не исключено, что там могут находиться газовые баллоны.
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