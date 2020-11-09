В Сочи у приезжего обнаружили крупную партию наркотиков

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9 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В суд Сочи передано уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ.



Как сообщили в сочинском ЛУ МВД на транспорте, фигуранта задержали на одной из жд-станций. У мужчины при себе были пакеты с мефедроном и метамфетамином общей массой свыше десяти грамм.



Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что также в Сочи правоохранители задержали наркоторговца, у которого изъяли почти десять килограмм героина.

