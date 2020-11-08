В Хабаровске полицейские избили блогера

Блогер канала Angel ID был избит силовиками в Хабаровске. Кроме того, его ударили электрошоком.
Инцидент произошел после 11-часового заседания в Центральном районном суде, сообщает ОВД-инфо.
Блогера увезли в отдел полиции №4. Очевидцы указывают, что пострадавший был в этот момент без сознания. К блогеру отправилась адвокат Татьяна Титкова.
Ранее суд признал блогера виновным по статье об участии в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры. Задержанный был оштрафован на 10 тысяч рублей. Назначенное на 9 часов утра заседание завершилось лишь в 20 часов. До начала заседания блогер находился под стражей.
Известно, что после того, как к отделу полиции прибыла скорая, пострадавшего через какое-то время передали медикам и увезли в больницу.
- Блогер канала АнгелID доставлен в инфекционное отделение 2-й краевой больницы с подозрением на ковид, - сообщает канал SOTA.
На задержанного также составлены протоколы о неповиновении полицейскому.
Напомним, что 7 ноября в Хабаровске были задержаны шестеро участников протестов в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.