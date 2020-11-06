Полиция: В Ейске женщина угнала и продала машину бывшего мужа

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6 ноября 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В отдел полиции Ейского района поступило заявление от местного жителя об угоне авто. У мужчины украли автомобиль марки "KIA" стоимостью свыше миллиона рублей.



Полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемую. Ей оказалась 42-летняя бывшая жена заявителя. Она, как сообщили правоохранители, имея доступ в квартиру потерпевшего, в его отсутствие угнала и продала автомобиль, а деньги потратила.



Сотрудники полиции отыскали машину и вернули ее владельцу.



В пресс-службе краевого ГУ МВД РФ сообщили, что на время следствия женщину поместили под подписку о невыезде.