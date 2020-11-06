На Кубани такси попало в ДТП, пассажирку из машины освободили спасатели
6 ноября 2020, 10:34[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием такси. Авария случилась в районе 1434 километра трассы М-4 "Дон".
Как рассказали в пресс-службе "Кубань-СПАС", столкнулись отечественный автомобиль и "Hyundai Solaris". Очевидцы сообщили, что ВАЗ - 2114 выехал на "встречку", где столкнулся с машиной такси, водитель которой отделался ушибами. Предполагаемого виновника аварии увезли в больницу, а вот пассажирка такси оказалась заблокирована в машине.
Прибывшие на место спасатели освободили "заложницу" при помощи гидравлического инструмента и передали врачам. По предварительным данным, у женщины оказался поврежден искусственный сустав в ноге из-за чего передвигаться самостоятельно она не смогла.
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