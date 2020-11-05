Два вагона электрички сошли с рельсов в Подмосковье
5 ноября 2020, 22:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Подмосковье с рельсов сошли два вагона электропоезда. Соответствующую информацию вечером в четверг, 4 ноября, предоставил сотрудник экстренных служб, который уточнил, что никто не пострадал.
Происшествие случилось неподалеку от железнодорожной станции Толстопальцево Киевского. Отмечается, что один вагон сошел с рельсов одной колесной парой, а второй – двумя парами.
В экстренных службах сегодня уточнили, что после этого инцидента пассажиров высадили из электропоезда. Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
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