В Самарской области во время завтрака умер годовалый ребенок

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5 ноября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

котлета, фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил об инциденте, который произошел в среду, 4 ноября, в Самарской области. Около восьми часов утра в Чапаевске умерла годовалая девочка во время завтрака.

В источнике говорится, что ребенок завтракал и в какой-то момент поперхнулся котлетой. Однако ни мать, ни отец не успели спасти девочку. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали смерть.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии погиб младенец, которого накануне уложили спать в самодельную колыбель. Мать рассказала, что нашла мертвого малыша утром.