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В Самарской области во время завтрака умер годовалый ребенок

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Самарской области во время завтрака умер годовалый ребенок
котлета, фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил об инциденте, который произошел в среду, 4 ноября, в Самарской области. Около восьми часов утра в Чапаевске умерла годовалая девочка во время завтрака.

В источнике говорится, что ребенок завтракал и в какой-то момент поперхнулся котлетой. Однако ни мать, ни отец не успели спасти девочку. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали смерть.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшей трагедии.

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