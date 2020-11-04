Подросток скончался после драки со сверстником в Башкирии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 ноября 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Республике Башкортостан

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

16-летний юноша скончался после драки со сверстником в башкирском городе Салавате. В настоящий момент следственные органы устанавливают точные обстоятельства и причины данного происшествия.

Известно, что накануне на территории парка Победы в Салавате вспыхнул конфликт между двумя подростками 15 и 16 лет. Согласно последним данным, один юноша нанес другому несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, после чего тот упал и потерял сознание. Позже несовершеннолетний был доставлен в горбольницу, где врачи констатировали его смерть.

В отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ" Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".