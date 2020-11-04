В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали грибников
4 ноября 2020, 17:58[ «Аргументы Недели» ]
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы.
«На момент встречи с правоохранителями мужчины собрали всего около 40 килограммов грибов. По словам нарушителей, собирали для собственного потребления», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что оба мужчины - жители соседних сел, которые незаконно проникли в зону отчуждения. В ходе задержания грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, были изъяты. Оформлены протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности. Задержанным грозит штраф.
Также Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения - от трех лет лишения свободы.
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