В Челябинске при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей

При пожаре в частном доме в Челябинске погибли женщина и двое детей. Как сообщили в среду, 4 ноября, в пресс-службе регионального управления СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Возгорание бытового газа было зафиксировано ранее сегодня в одном из частных домов Металлургического района. В процессе тушения спасатели обнаружили в помещении тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Кроме того, после пожара был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который впоследствии скончался, несмотря на усилия врачей.
Дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц".
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