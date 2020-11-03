В Саратове постояльцы частного пансионата, которые проживали в подвале, заразились чесоткой

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3 ноября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Саратове часть из 32 пожилых постояльцев частного пансионата "Мирра" проживали в подвале, 15 человек заразились чесоткой. Всем пожилым людям, живущим в пансионате, из-за имеющихся у них хронических заболеваний требовался постоянный медицинский контроль.

По данным министерства труда и социальной защиты Саратовской области, два постояльца пансионата из-за отсутствия должного ухода находились в крайне тяжелом состоянии и позже умерли в больнице. Деятельностью пансионата "Мирра" заинтересовались правоохранительные органы.

15 постояльцев пансионата забрали родственники. из 17 оставшихся власти Саратова разместили семерых в больницах и 10 - в социально-оздоровительном центре "Ударник".

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в пансионате. Тогда же и узнали, что часть людей ютится в подвале, 15 из них заразились чесоткой. 29 сентября решением суда была приостановлена на 30 суток.

Следственным отделом по Волжскому району города Саратов возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

По данным следствия, пансионат "Мирра" был открыт в период с августа по сентябрь 2020 года индивидуальный предприниматель в арендуемом им в двухэтажном здании, расположенном на улице Архитектора Салько в городе Саратове.