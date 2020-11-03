Хабаровским морякам, застрявшим в Намибии, частично вернули долг

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 ноября 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экипаж рыболовного судна «Николай Солодчук», в составе которого есть хабаровчане, обратился в дальневосточную региональную организацию российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) за помощью в возвращении долгов по зарплате – более 20 млн рублей.

- После доставки свежих продуктов, топлива, частичной выплаты долга по зарплате, моряки согласились продолжить работу. Достигнута договоренность о том, что они выйдут в рейс, чтобы доосвоить квоты, после этого им обещают полностью погасить долг и отправить на родину, - сказали в ДВРО РПСМ.

Сейчас пока морякам выплачены 3,5 млн рублей. К ситуации подключились и дальневосточное управление на транспорте СКР, госинспекция по труду, начавшие проверки.

Ранее экипаж заявил, что не видел зарплаты уже год. Трудовые контракты моряков, которые были наняты для ловли краба с августа 2019 по февраль 2020, завершились.

Вместе с хабарвочанами на борту находятся моряки из Сахалина, Приморского края, Камчатки, Краснодарского края.

Корабль стоял в порту Уолфиш-Бей в Намибии. Контракт моряки подписывали с иностранным фрахтователем.