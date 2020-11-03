В Сочи разыскивают пропавшего основателя

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 ноября 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

"Лиза Алерт" / vk.com

Первого ноября 31-летний Игорь Коропов вышел на прогулку в районе Имеретинского курорта и больше его никто не видел.



Сейчас поисками пропавшего занимаются как правоохранители, так и "ЛизаАлерт". Организация опубликовала список примет и одежду, в которой предпринимателя видели отправляющимся на прогулку.



Игорь Коропов является сооснователем онлайн-университета "Skillbox". По информации журнала "Forbes", Игорь был номинантом в рейтинг самых перспективных россиян до тридцати лет.