На Садовом кольце в Москве после ДТП с восемью машинами возникла пробка
3 ноября 2020, 10:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром во вторник, 3 ноября, у Садового кольца случилось дорожно-транспортное происшествие с восемью легковыми автомобилями. В результате случившегося образовалась пробка, но движение не перекрывалось.
Ранее осведомленный источник в экстренных службах столицы заявил, что в результате аварии на Садовой-Черногрязской улице пострадали четыре человека. Уточняется, что образовалась пробка, однако движение машин полностью не остановилось.
В настоящий момент происходит оформление ДТП. Информации о том, что стало причиной аварии не поступало. Данных о состоянии пострадавших нет.
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