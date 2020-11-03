На Садовом кольце в Москве после ДТП с восемью машинами возникла пробка

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3 ноября 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром во вторник, 3 ноября, у Садового кольца случилось дорожно-транспортное происшествие с восемью легковыми автомобилями. В результате случившегося образовалась пробка, но движение не перекрывалось.

Ранее осведомленный источник в экстренных службах столицы заявил, что в результате аварии на Садовой-Черногрязской улице пострадали четыре человека. Уточняется, что образовалась пробка, однако движение машин полностью не остановилось.

В настоящий момент происходит оформление ДТП. Информации о том, что стало причиной аварии не поступало. Данных о состоянии пострадавших нет.