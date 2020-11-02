В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

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2 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: pixabay.com

В Москве в районе Южное Чертаново на улице Газопровод произошел пожар на складе с газовыми баллонами, они начали взрываться. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров. Горящее здание склада разрушилось. Сообщалось, что огонь перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, но в ГУ МЧС эту информацию опровергли.

Движение транспорта вблизи места происшествия ограничено. Сведений о пострадавших нет.