На 10 млн рублей оштрафовали хабаровских бизнесменов за нелегальный алкоголь

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2 ноября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

За первые девять месяцев 2020 года в Хабаровском крае было изъято из незаконного оборота почти 20 тысяч единиц алкогольной продукции. Это больше, чем годом ранее, когда правоохранители изъяли 15 692 единицы спиртного.

Речь идет о продукции, которая реализуется в неустановленных местах, в отсутствии лицензии, а также после 22 часов вечера, когда, как известно, продавать товары этой категории запрещено.

По словам представителя главного управления государственного контроля и лицензирования, по сигналам и обращениям граждан в 2020 году было проведено свыше 400 проверок.

- Наложено штрафов на сумму более 10,7 миллионов рублей. По результатам прошлогодних рейдов, в ходе которых были выявлены нарушения, сумма взысканий превысила 3,5 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что в АО «Росспиртпрром» было передано более 16 тысяч бутылок – на уничтожение. Это те изъятые бутылки, в отношении которых уже вступило в силу соответствующее судебное решение.