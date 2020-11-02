Глава СК РФ поручил доложить о расследовании дела о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Анапе

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2 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Следком РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 13-летнего мальчика на приеме у ЛОРа в Анапе. Инцидент произошёл в декабре 2019 года, когда родители обратились к врачу после жалоб на регулярный насморк, сообщает kp.ru.

«На приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не уточнили, есть ли у сына аллергия на тот или иной препарат. Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух», - поделился отец Егор Шерстнев.

В СК РФ пояснили, что была проведена анестезия слизистых носовых проходов, после чего произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух. Отмечается, что в какой-то момент состояние пациента ухудшилось и его отправили в реанимацию, где позже он скончался. Предварительно, мальчик умер от шока неизвестного рода.

Шерстнев пытается добиться справедливости почти год. По его словам, врач, который проводил прием в тот день, все еще работает.