Два человека погибли при падении автомобиля в канал в Крыму

В воскресенье, 1 ноября, автомобиль с пассажирами в салоне опрокинулся в Северо-Крымский канал. В пресс-службе крымского управления МЧС РФ сообщили, что в результате случившегося погибли два человека.
Авария случилась в Красноперекопском районе на автодороге Воинка – Красноармейское. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Установлено, что машина по невыясненной причине съехала с дороги и опрокинулась в Северо-Крымский канал. В результате ДТП пострадали четыре человека, травмы двоих из них оказались несовместимы с жизнью.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Данных об их состоянии не поступало.
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