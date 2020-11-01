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Два человека погибли при падении автомобиля в канал в Крыму

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Республике Крым

Два человека погибли при падении автомобиля в канал в Крыму
шина автомобиля, pixabay.com

В воскресенье, 1 ноября, автомобиль с пассажирами в салоне опрокинулся в Северо-Крымский канал. В пресс-службе крымского управления МЧС РФ сообщили, что в результате случившегося погибли два человека.

Авария случилась в Красноперекопском районе на автодороге Воинка – Красноармейское. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Установлено, что машина по невыясненной причине съехала с дороги и опрокинулась в Северо-Крымский канал. В результате ДТП пострадали четыре человека, травмы двоих из них оказались несовместимы с жизнью.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Данных об их состоянии не поступало.

ЕТ

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