В Москве совершено нападение на полицейских

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31 октября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Неизвестный напал на полицейских в Москве прямо у здания Главного управления МВД по городу. По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщает новостное агентство ТАСС.

В центре Москвы было совершено нападение на полицейских прямо у входа ГУ МВД по городу Москве на Петровке. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает источник ТАСС.