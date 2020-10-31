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В Москве совершено нападение на полицейских

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве совершено нападение на полицейских
Фото: соцсети

Неизвестный напал на полицейских в Москве прямо у здания Главного управления МВД по городу. По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщает новостное агентство ТАСС.

В центре Москвы было совершено нападение на полицейских прямо у входа ГУ МВД по городу Москве на Петровке. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает источник ТАСС.

ША

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