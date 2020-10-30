Анна Кузнецова рассказала о состоянии мальчика из лесной хижины в Балашихе
30 октября 2020, 19:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Московской области следственные органы проводят проверку по факту обнаружения местного "Маугли". В течение двух недель семилетний мальчик жил в хижине в лесу. Его нашли местные жители на детской площадке.
В лесу мальчик жил с отцом и и другими лицами без постоянного места жительства в самодельном сарае. Ребенка отправили в больницу, где его посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала о его состоянии. О мальчике папа явно заботился, следов побоев нет, анализы хорошие. Мальчик скучает, хочет в лес к отцу. "Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно", - сообщила Кузнецова.
Делом заинтересовался Следственный комитет. Организована проверка.
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