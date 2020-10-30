Следственный комитет: кубанка убила бывшего мужа после развода
30 октября 2020, 13:22[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
34-летнюю жительницу Кропоткина подозревают в убийстве мужа, с которым она развелась, но продолжала вместе проживать.
По информации следователей, десятого августа пара употребляла спиртное и поссорилась на бытовой почве. Бывший 43-летний супруг стал оскорблять фигурантку, а она, в свою очередь, ударила сожителя ножом в сердце, отчего тот скончался, — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Женщина рассказала о происшествии знакомым и попросила их вызвать "скорую". На место также прибыла полиция, подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.
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