Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Следственный комитет: кубанка убила бывшего мужа после развода

, 13:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственный комитет: кубанка убила бывшего мужа после развода

34-летнюю жительницу Кропоткина подозревают в убийстве мужа, с которым она развелась, но продолжала вместе проживать.

По информации следователей, десятого августа пара употребляла спиртное и поссорилась на бытовой почве. Бывший 43-летний супруг стал оскорблять фигурантку, а она, в свою очередь, ударила сожителя ножом в сердце, отчего тот скончался, — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Женщина рассказала о происшествии знакомым и попросила их вызвать "скорую". На место также прибыла полиция, подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.

Kub