Следственный комитет: кубанка убила бывшего мужа после развода

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30 октября 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

34-летнюю жительницу Кропоткина подозревают в убийстве мужа, с которым она развелась, но продолжала вместе проживать.



По информации следователей, десятого августа пара употребляла спиртное и поссорилась на бытовой почве. Бывший 43-летний супруг стал оскорблять фигурантку, а она, в свою очередь, ударила сожителя ножом в сердце, отчего тот скончался, — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.



Женщина рассказала о происшествии знакомым и попросила их вызвать "скорую". На место также прибыла полиция, подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.