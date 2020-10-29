Следственный комитет: житель Кубани убил собутыльника и спрятал тело в камышах

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29 октября 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

60-летнего жителя Приморско-Ахтарского района подозревают в убийстве 47-летнего знакомого.



По версии следствия, 26 августа в хуторе Возрождение фигурант пришёл в гости к убитому для распития алкоголя. В ходе употребления спиртного мужчины поссорились, подозреваемый ударил знакомого ножом в шею, — сообщает краевое СУ СКР.



Тело погибшего мужчина оттащил к каналу, который находился неподалёку от дома и спрятал в камышах, — рассказали в полиции. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.