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Аргументы Недели Происшествия 13+

Следственный комитет: житель Кубани убил собутыльника и спрятал тело в камышах

, 17:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственный комитет: житель Кубани убил собутыльника и спрятал тело в камышах

60-летнего жителя Приморско-Ахтарского района подозревают в убийстве 47-летнего знакомого.

По версии следствия, 26 августа в хуторе Возрождение фигурант пришёл в гости к убитому для распития алкоголя. В ходе употребления спиртного мужчины поссорились, подозреваемый ударил знакомого ножом в шею, — сообщает краевое СУ СКР.

Тело погибшего мужчина оттащил к каналу, который находился неподалёку от дома и спрятал в камышах, — рассказали в полиции. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Kub